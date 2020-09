Matteo Ferrari, dalla MotoE al mondiale SBK (Di venerdì 4 settembre 2020) Il mondiale SBK ritorna al Motorland Aragon per il round di Teruel, e nella lista dei piloti si aggiunge il nome di Matteo Ferrari. Il pilota romagnolo, campione in carica della MotoE, salirà sulla Ducati Panigale V4R del team Motocorsa, in sostituzione di Leandro Mercado. L’argentino ha riportato una distorsione alla caviglia durante la Superpole Race di Aragon, domenica scorsa, e salterà l’intero weekend di Teruel. View this post on Instagram #Repost @FerrariMatteo11 • • • • • • MotorLand Aragón I’m very happy to announced that I’ll partecipate at World SBK Championship this weekend Get well soon @tatimercado36 Thanks to @ducaticorse @m.motocorsa for giving me this big opportunity . ... Leggi su sport.periodicodaily

