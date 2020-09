Lovren non ha dubbi: “Cristiano Ronaldo è una macchina e lo sarà anche a 40 anni” (Di venerdì 4 settembre 2020) Dejan Lovren in estate ha lasciato il Liverpool dopo 185 gare e 8 gol segnati. Il difensore croato nei suoi sei anni ad Anfield ha vinto praticamente tutto, dalla Premier alla Champions League. Nel suo presente ora c'è lo Zenit di San Pietroburgo con il quale ha firmato un triennale.Lovren ELOGIA CRISTIANO Ronaldocaption id="attachment 1013215" align="alignnone" width="300" Cristiano Ronaldo (getty images)/captionAlla vigilia del match di Nations League tra Croazia e Portogallo, il difensore ha speso parole al miele per Cristiano Ronaldo: "Si parla di età ma ci si dimentica di statistiche e gol. Cristiano Ronaldo è sempre pericoloso, ha 35 anni e lo sarà anche a 40. Anno dopo anno, dimostra di essere una macchina: da 15 anni ... Leggi su itasportpress

