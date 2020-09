Juve, dalla semestrale Exor il dato del bilancio: in arrivo un rosso pesante (Di venerdì 4 settembre 2020) Non arrivano buone notizie per la Juventus sul fronte finanziario. In arrivo una perdita pesante in bilancio per i bianconeri Leggi su 90min

ZZiliani : A proposito di Muratore, ceduto dalla Juve (giocava nell’Under 23) all’Atalanta per 8 milioni, i soldi con cui il B… - juventusfc : Dalla 1? alla 4? Ecco le date delle prime gare di campionato dei bianconeri! ?? - juventusfc : Guidati dalla nostra visione, esprimiamo il nostro vero essere ?? #ReadyForSport #createdwithadidas @adidasfootball… - JuveTweetBot : RT @tutticonvocati: ??? @guido_vaciago: '#Suarez deve ottenerlo il passaporto comunitario, è la condizione fondamentale perchè la #Juventus… - TonySignoretta : RT @francescoceccot: Comunque a volte succedono cose bizzarre, pensavo che i milanisti dopo YongGong Li smettessero di parlare di 'soldi' e… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve dalla Juve, dalla semestrale Exor il dato del bilancio: in arrivo un rosso pesante 90min Cristiano Ronaldo, infortunio in Nazionale: infezione a dito del piede destro, i tempi di recupero

Problema per Cristiano Ronaldo in Nazionale: il portoghese della Juventus non si è allenato con la squadra per una infezione ad un dito del piede destro. Un infortunio mette a rischio la presenza di C ...

Una partenza morbida per il Sassuolo che debutta in casa contro Di Francesco

Subito il Cagliari per la squadra di De Zerbi poi attesa a La Spezia. Il mister: «Cambiare poco per partire forte» SASSUOLO. Un calendario con una partenza tutto sommato morbida, con la prima contro ...

Problema per Cristiano Ronaldo in Nazionale: il portoghese della Juventus non si è allenato con la squadra per una infezione ad un dito del piede destro. Un infortunio mette a rischio la presenza di C ...Subito il Cagliari per la squadra di De Zerbi poi attesa a La Spezia. Il mister: «Cambiare poco per partire forte» SASSUOLO. Un calendario con una partenza tutto sommato morbida, con la prima contro ...