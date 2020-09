Italia Under 21, l’elenco dei convocati per la Svezia (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo l’amichevole vinta a Lignano Sabbiadoro contro la Slovenia, l’Italia Under 21 torna a Tirrenia per allenarsi in vista dell’impegno ufficiale contro la Svezia nelle qualificazioni agli Europei. Per la sfida, che si giocherà a Kalmar, il ct degli azzurrini Paolo Nicolato ha ridotto i convocati a ventitré unità. Ecco i giocatori a disposizione: Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Mattia Del Favero (Juventus), Alessandro Plizzari (Reggina). Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Davide Bettella (Atalanta), Nicolo’ Casale (Hellas Verona), Enrico Delprato (Atalanta), Matteo Gabbia (Milan), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Sassuolo), Marco Varnier (Pisa). Centrocampisti: Marco Carraro (Atalanta), Andrea Colpani (Monza), Davide Frattesi (Sassuolo), Giulio Maggiore ... Leggi su sportface

