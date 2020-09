Il Barcellona celebra Messi (e la sua scelta di restare) su Instagram (Di venerdì 4 settembre 2020) Attraverso un post su Instagram, il Barcellona ha voluto celebrare Messi e, ovviamente, la sua scelta di restare in blaugrana. Queste le parole del club catalano, che ha citato le parole dell’argentino in merito alla sua permanenza: “Darò il massimo. Il mio amore per il Barça non cambierà mai”. Visualizza questo post su Instagram @leoMessi “I will give it my all. My love for @fcbarcelona will never change” “Voy a dar el máximo. Mi amor por el Barça no va a cambiar nunca” “Donaré el màxim. El meu amor pel Barça no canviarà mai” Un post condiviso da FC Barcelona (@fcbarcelona) in data: 4 Set 2020 alle ore ... Leggi su alfredopedulla

Pace ritrovata tra Messi e il Barcellona ed il club blaugrana celebra la sua stella con un tweet e la frase della Pulce: “Darò il massimo. Il mio amore per il Barça non cambierà mai".

