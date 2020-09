Grande Fratello, l’ex gieffina aspetta l’intervento: “Sono in ansia…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Nuovo intervento al cuore per Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello. A mesi dovrà sottoporsi ad un nuova delicata operazione. Il fragile cuore della bella Martina Nasoni Nuovo intervento al cuore per Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello. A mesi dovrà sottoporsi ad un nuova delicata operazione. Ogni dieci anni, come da rigido … L'articolo Grande Fratello, l’ex gieffina aspetta l’intervento: “Sono in ansia…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

