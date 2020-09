F1, ecco le misure per il Mugello: niente contatti ravvicinati tra spettatori (Di venerdì 4 settembre 2020) Tracciamento degli acquirenti dei biglietti, misurazione della temperatura corporea all’ingresso, divieto di spostarsi senza mascherina e invito a evitare contatti ravvicinati. Sono alcune delle misure anti Covid che saranno assunte in occasione del Gran Premio di Formula 1 che si correrà all’autodromo del Mugello a Vicchio (Firenze) il 13 settembre prossimo. Il piano della sicurezza e’ stato discusso ieri dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Firenze Laura Lega. Il piano, spiega la prefettura, sara’ affinato nel corso di tavoli tecnici in programma nei prossimi giorni e riguarda molteplici aspetti. Tra questi, “la vigilanza da parte delle forze dell’ordine e della polizia municipale, che saranno supportate da personale ... Leggi su sportface

piobulgaro : ?? ULTIMO MINUTO - È ARRIVATO POCO FA IL NUOVO IMPORTANTE ANNUNCIO DEL PREMIER CONTE! Ecco cosa ha detto ??… - focontini : Ecco che, così come le discoteche, anche gli stadi vengono riaperti ben prima delle università. In amichevole forse… - uiltucs : #UberEats, incontro ricco di punti da discutere. Dalle misure anti #Covid19 ai pagamenti, ecco le proposte che abbi… - telediamante : Parte il 28° Peperoncino Festival di Diamante. Ecco il programma rimodulato su misure anti-covid?? - EmMicucci : RT @RedattoreSocial: #Scuola, dalla Simg 10 regole per ripartire in sicurezza. La Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primar… -

Ultime Notizie dalla rete : ecco misure Decreto agosto: arrivano altri 25 miliardi. Ecco le misure per le imprese Industria Italiana Fate il vaccino contro l'influenza già a ottobre. Ecco il consiglio dell'Aifa

«Vista l’attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di Sars-CoV-2, si raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall’inizio di ot ...

Come rientrare a scuola: ecco una guida pratica dal Piemonte

Il documento “vuole essere una Guida pratica, da consultare all’occorrenza per la soluzione dei problemi, ma che potrebbe anche risultare utile per l’attività di informazione a tutte le componenti del ...

«Vista l’attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di Sars-CoV-2, si raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall’inizio di ot ...Il documento “vuole essere una Guida pratica, da consultare all’occorrenza per la soluzione dei problemi, ma che potrebbe anche risultare utile per l’attività di informazione a tutte le componenti del ...