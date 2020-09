Elezioni regionali, gli ultimi sondaggi: Toscana e Puglia in bilico, Toti e Zaia “vedono” la riconferma (Di venerdì 4 settembre 2020) Con Giovanni Toti e Luca Zaia che vengono accreditati di un ampio margine di vantaggio, rispettivamente in Liguria e Veneto, i testa a testa più serrati tra Pd e centrodestra sembrano essere quelli in Toscana e Puglia. In Campania va verso la riconferma il dem Vincenzo De Luca, mentre nelle Marche il meloniano Francesco Acquaroli sembra essere in vantaggio. Sono alcuni dei punti chiave che emergono dagli ultimi sondaggi pubblicati sulle Elezioni regionali del 20-21 settembre. Secondo le rilevazioni di Noto sondaggi, in Veneto Zaia è tra il 71 e il 75%. Staccatissimo, alle sue spalle, il candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni (18-22%). Sotto il 10% (2-6%) il candidato M5s Enrico ... Leggi su open.online

Elezioni regionali, sondaggio: centrodestra avanti in quattro regioni

