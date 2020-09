Danilo Toninelli, scivolone sul reddito di cittadinanza: "Cambiategli gli occhiali" (Di venerdì 4 settembre 2020) Danilo Toninelli da Soresina, piccolo comune del Cremonese, è l'uomo per tutte le stagioni: col caldo, col freddo, che sia all'opposizione o in maggioranza, ministro o peones, semina gaffe in quantità. «Sapete quante delle merci italiane, quanti degli imprenditori italiani utilizzano col trasporto principalmente ancora su gomma il tunnel del Brennero?». Vede gallerie inesistenti, il Ton. Accusa le giunte leghiste di Lombardia e Veneto di aver aumentato i pedaggi autostradali e queste gli ricordano che è stato lui, al dicastero delle Infrastrutture, a firmare il decreto che ha innalzato i pedaggi. Si parla della tragedia del Ponte Morandi, della possibile revoca della concessione ai Benetton, e lui sui social scrive: «Ho revocato la delega della concessione al mio barbiere». A corredo una foto del suo nuovo ... Leggi su liberoquotidiano

