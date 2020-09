Coronavirus, continuano a crescere i contagi: 1.733 nuovi casi in Italia (Di venerdì 4 settembre 2020) continuano a crescere i nuovi casi di Coronavirus in Italia registrando nelle ultime 24 ore un notevole incremento del numero dei casi. Sono 1.733 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, 336 in più rispetto ai 1.397 registrati nel bollettino della Protezione Civile diffuso nella giornata di ieri, 3 settembre. Gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 nel bollettino con i numeri aggiornati al 4 settembre. Coronavirus Italia: nuova impennata di positivi 113.085 in totale i tamponi che vengono annotati nell’ultimo bollettino della Protezione Civile in cui si registra, nelle ultime ... Leggi su thesocialpost

