Chi è Simona Quadarella: età, carriera e biografia della nuotatrice romana (Di venerdì 4 settembre 2020) Chi è Simona Quadarella: età, carriera e biografia della nuotatrice romana Strepitoso successo ai mondiali di nuoto, il primo per l’Italia, dell’azzurra Simona Quadarella nei 1.500 metri stile libero, suo anche il nuovo record italiano. Simona Quadarella: medaglia d’oro e nuovo record mondiale Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia ai mondiali di nuoto che si stanno svolgendo in Corea del Sud: a conquistarla nei 1.500 metri stile libero, dominando dal primo all’ultimo momento della gara, è stata Simona Quadarella. La nuotatrice con il tempo di ... Leggi su termometropolitico

