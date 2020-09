Chi difende Flavio Briatore? Bonolis e Sgarbi: “Untore? Siamo seri” (Di venerdì 4 settembre 2020) Flavio Briatore si è trovato al centro di una vera e propria tempesta d’odio negli ultimi giorni: ecco perché Bonolis e Sgarbi invece lo difendono. Il comportamento irresponsabile di Flavio Briatore è stata una delle cause principali del nuovo focolaio di Coronavirus in Sardegna? Molti sostengono di sì, soprattutto considerando che il Billionaire, storico e conosciutissimo locale dell’imprenditore … L'articolo Chi difende Flavio Briatore? Bonolis e Sgarbi: “Untore? Siamo seri” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Anche Paolo Bonolis ha deciso di esporsi in difesa di Flavio Briatore, con il quale ha condiviso una partitella di calcetto assieme ad altri personaggio famosi, tra cui Sinisa Mihajlovic da poco ...La maggioranza pencola, perde pezzi, ma arriva il soccorso - silente, ma fondamentale - dell'opposizione che si assenta quel tanto che basta per non far precipitare la legislatura. E' accaduto ieri ma ...