Cadavere di Luana Rainone ritrovato in un pozzo: accoltellata e avvolta in una coperta (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Cadavere di una donna è stato rinvenuto all'alba di oggi tra San Valentino Torio, Salerno, e Poggiomarino, Napoli,. Si tratterebbe di Luana Rainone, donna originaria di Sarno, residente a San ... Leggi su leggo

ottopagine : Ritrovato cadavere in un pozzo: è di Luana Rainone #SanValentinoTorio - Notiziedi_it : Luana scomparsa in Campania da un mese: trovato il cadavere in un pozzo, accoltellata - agro24tw : Ritrovato cadavere, è Luana Rainone. Ipotesi omicidio -