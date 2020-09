Berlusconi, Zangrillo: 'Situazione tranquilla' (Di venerdì 4 settembre 2020) LaPresse, 'La Situazione clinica' di Silvio Berlusconi 'è tranquilla e confortante'. Lo ha detto il professor Alberto Zangrillo dopo il ricovero nella notte all'ospedale San Raffaele di Milano del ... Leggi su leggo

mante : Berlusconi 'è asintomatico e resta in regime di isolamento . 'Tale controllo era programmato in considerazione del… - dellorco85 : Berlusconi oggi: 'Sto abbastanza bene, non ho più febbre né dolori'. Azz... eppure ieri Zangrillo diceva che era 'a… - Davide : «Non ho più febbre e dolori», ha detto Berlusconi. Prosegue il dramma medico e umano del dott. Zangrillo, secondo c… - joseph_kappa : RT @VujaBoskov: qualcuno convinto che per avere tutti giocatori di squadra sempre disponibili basta assumere medico che dice che infortuni… - nicola1691 : @azangrillo Zangrillo: «Quando dissi il virus è clinicamente morto; ora raccontalo al Berlusca.... -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Zangrillo Berlusconi ricoverato, Zangrillo: “Ho imposto riposo assoluto. L’umore non è dei migliori, neanche il mio”

Berlusconi "paziente a rischio" ma situazione "confortante"

Milano, 4 set. (askanews) - Silvio Berlusconi non è in terapia intensiva, non è intubato né assistito con ossigeno-terapia, ma l'età e il quadro clinico pregresso fanno di lui un "paziente a rischio".

