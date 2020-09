BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 7 settembre 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 7 settembre 2020:Leggi anche: Il paradiso delle signore: ci siamo, da lunedì torna in onda! anticipazioniDopo avergli ancora chiesto scusa per non averlo avvertito delle confidenze di Thomas (Matthew Atkinson), Sally (Courtney Hope) bacia Wyatt (Darin Brooks), sperando così di ricordargli quanto fossero felici insieme. Thomas ha deciso di usare un proiettore di immagini per spaventare Douglas (Henry Joseph Samiri): usa dunque la proiezione di un fantasmino per incutere timore nel figlio a letto nella cameretta buia. L’obiettivo di Thomas è che la reazione di paura di Douglas convinca Hope (Annika Noelle) di dover diventare presto sua madre, fissando le nozze in tempi strettissimi. BEAUTIFUL: ... Leggi su tvsoap

