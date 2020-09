Atlantia e la scissione di Autostrade per l’Italia (Di venerdì 4 settembre 2020) Ieri il consiglio di amministrazione di Atlantia ha fatto il primo passo per la scissione di Autostrade per l’Italia e ha deliberato la nascita di una newco, “Autostrade Concessioni e Costruzioni spa” a cui sarà attribuito fino all’88% di Aspi, ossia la quota oggi in possesso di Atlantia. Ma rimane aperta anche l’altra strada prospettata dal cda del 4 agosto scorso: “l’ipotesi di vendita diretta dell’intera quota dell’88% detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia S.p.A. permane quale alternativa all’operazione di scissione come già annunciato nel comunicato del 4 agosto 2020″. Al momento si ragiona sull’opportunità di trasferire ... Leggi su nextquotidiano

