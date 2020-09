Tour de France, successo di Lutsenko a Mont Aigoual. Adam Yates in giallo (Di giovedì 3 settembre 2020) Alexey Lutsenko si aggiudica la sesta tappa del Tour de France 2020. Adam Yates conserva la maglia gialla. Mont Aigoual (FRANCIA) – Alexey Lutsenko conquista la sesta tappa del Tour de France 2020. Fuga da lontano per il kazako che è riuscito nella penultima salita a fare la differenza e arrivando davanti a Jesus Herrada on un vantaggio di 55″. Terzo posto per Greg van Avermaet con un ritardo di 2’15” dal vincitore. Il migliore degli italiani è stato Damiano Caruso, ventottesimo, con un distacco di 2’53” dal primo posto. Giornata ‘tranquilla’ per i big Altra giornata senza sussulti per i big che hanno deciso di rimandare ancora di qualche giorno la ... Leggi su newsmondo

