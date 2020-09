«Temptation Island 2020»: ecco il cast dell’edizione di settembre (Di giovedì 3 settembre 2020) È passato poco più di un mese e mezzo dall’edizione dei record, quella che nell’ultima puntata ha superato il 28% di share, ed era logico aspettarsi che sul fenomeno si sarebbe continuato a investire al più presto. Così Temptation Island (senza Vip) ritorna mercoledì 9 settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi e sei coppie non-famose che sembrano racchiudere dentro di sé tutte le problematiche che a Temptation Island sono sempre state di casa. Leggi su vanityfair

