Spaccapietre, una clip esclusiva del film con Salvatore Esposito (Di giovedì 3 settembre 2020) Spaccapietre dei gemelli De Serio e l'unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori, ecco una clip esclusiva della pellicola con Salvatore Esposito. Spaccapietre, del quale potete vedere una video clip in esclusiva, è il nuovo film con Salvatore Esposito, che sarà in sala dal 7 settembre, in contemporanea con la presentazione a Venezia 2020, dove sarà l'unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori. La protagonista della video clip che vi presentiamo in esclusiva è Rosa che viene descritta come: "una donna che le sopraffazioni del 'padrone' non hanno corrotto e la cui umanità ... Leggi su movieplayer

GdA 2020, si apre con l’opera prima Cigar au miel

Comincia il viaggio delle Giornate degli Autori in un giorno importante per il cinema. La Mostra di Venezia, il festival più antico del mondo, riaccende simbolicamente i proiettori in un momento stori ...

