Reggio Emilia, l'annuncio delle amiche di Giulia Centonze: 'Raggiunta la cifra per curarla in Austria' (Di giovedì 3 settembre 2020) 'La cifra per permettere a Giulia di essere ricoverata tre mesi è stata Raggiunta ed inaspettatamente anche quella per ricoverarla sei mesi'. E' un annuncio di gioia quello che arriva dagli amici e ... Leggi su tgcom24.mediaset

RegioneER : Nasce nel cuore dell’Emilia la Music Valley d’Europa: il 10 settembre l’Arena-Campovolo di Reggio Emilia sarà tenut… - IlContiAndrea : Ecco la nuova #RCFARENA di Reggio Emilia (Campovolo). Pronta all’80% causa lockdown. Qui si terranno gli eventi di… - FabbriSilvio : @Canone_Inverso_ purtroppo le grandi città non rispecchiano il paese. ci sono troppe persone arricchite che vivono… - MontiFrancy82 : @ligabue il 10 settembre alla RCF ARENA di Reggio Emilia (Campovolo) presenta in anteprima live il suo nuovo singo… - MaurizioMa : RT @CSVnet: Mille chilometri in bici per sostenere #Dora l'emporio promosso da @dar_voce È stata l’avventura di Luca Pizzetti, musicista d… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia Coronavirus, a Reggio Emilia e provincia 9 nuovi contagi Reggionline Coronavirus, a Reggio Emilia e provincia 9 nuovi contagi

Il nostro territorio è uno dei pochi in regione, insieme a Cesena e Rimini, a non essere andato in doppia cifra di positivi nella giornata di oggi. Del totale, 6 sono sintomatici, 8 in isolamento domi ...

Covid19, in Emilia Romagna 118 nuovi casi: spiccano Modena, Bologna e Ferrara

L’aggiornamento: oltre 10.200 i tamponi fatti nelle ultime 24 ore, 68 gli asintomatici, 28 i casi di rientro dall’estero, 20 da altre regioni. Età media 39 anni BOLOGNA – L’aggiornamento odierno conse ...

Il nostro territorio è uno dei pochi in regione, insieme a Cesena e Rimini, a non essere andato in doppia cifra di positivi nella giornata di oggi. Del totale, 6 sono sintomatici, 8 in isolamento domi ...L’aggiornamento: oltre 10.200 i tamponi fatti nelle ultime 24 ore, 68 gli asintomatici, 28 i casi di rientro dall’estero, 20 da altre regioni. Età media 39 anni BOLOGNA – L’aggiornamento odierno conse ...