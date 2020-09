Pasta tonno fagioli e olive (Di giovedì 3 settembre 2020) Questa ricetta per la Pasta con tonno fagioli e olive è veramente pazzesca. Un primo originale, nutriente e soprattutto rapidissimo da preparare. Una ricetta facile anche per chi ha poca esperienza in cucina. Vediamo la preparazione. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di Pasta150 g di fagioli cannellini precotti120 g di tonno in scatola100 g di olive nere snocciolate1/2 cipolla piccola3-4 cucchiai di olio evo1 spicchio d’aglioSale fino q.b.Pepe nero (facoltativo)Iniziamo la preparazione della Pasta con tonno fagioli e olive portando sul fuoco una pentola piena d’acqua, dove andremo a cuocere la Pasta non ... Leggi su termometropolitico

1. Calamarata con bottarga di tonno, zucchine e calamari. Una pasta per sentirsi sempre in vacanza! 2. Pollo alla pizzaiola. Colori e sapori mediterranei per un secondo appetitoso.

Fusilli avellinesi con zucchine, tonno al profumo di menta

Lavate le zucchine, spuntatele e tagliatele a rondelle sottili (aiutatevi con una mandolina). Fate cuocere i fusilli avellinesi in abbondante acqua salata e nel frattempo preparate il condimento. In u ...

