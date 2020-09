Non ho febbre né dolori. Berlusconi come un leone contro il Covid (Di giovedì 3 settembre 2020) «Non ho più febbre, non ho più dolori. Voglio rassicurarvi, sto abbastanza bene». La voce arriva attraverso gli altoparlanti, è un po' nasale, ma dimostra che Silvio Berlusconi intende restare in campo. Il Cav interviene telefonicamente a un'iniziativa di Forza Italia organizzata a Genova in vista delle Regionali. «Continuo a lavorare nei modi possibili alla campagna elettorale in corso», ribadisce ai militanti presenti, che ascoltano in piedi il suo messaggio, guidati da Antonio Tajani. L'ex premier sottolinea come «mai» abbia sottovalutato «i rischi» del Covid e «la conseguente necessità di misure di rigorosa tutela dalla salute pubblica» e si dice vicino a chi combatte contro il virus. ... Leggi su iltempo

