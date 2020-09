Milano: 'Ndrangheta in apparati istituzionali, blitz con 11 arresti (2) (Di giovedì 3 settembre 2020) (Adnkronos) - L'attività, coordinata dalla Dda di Milano, è la naturale prosecuzione dell'operazione “KriMIsa”. Avviata nell'aprile 2017, era culminata nell'esecuzione di 34 provvedimenti cautelari restrittivi il 4 luglio 2019, quando ci fu l'avvio del processo di ridefinizione degli assetti organizzativi delle famiglie di ‘Ndrangheta componenti la locale di Legnano-Lonate Pozzolo, collegata alla cosca Farao-Marincola, egemone a Cirò Marina (Crotone). In quest'occasione si riuscì a dimostrare la ramificata infiltrazione negli apparati istituzionali locali ed il condizionamento delle ultime elezioni amministrative nel comune di Lonate Pozzolo. In quel contesto era stato arrestato un consigliere del comune di Ferno e emersi rapporti diretti tra esponenti di spicco della ... Leggi su iltempo

Ersiliarosa1 : RT @Affaritaliani: Blitz della DDA: 'Ndrangheta infiltrata in apparati istituzionali - massimo_fares : RT @serebellardinel: Operazione contro 11 soggetti ritenuti responsabili di corruzione, estorsione, rapina e spaccio di sostanze stupefacen… - Affaritaliani : Blitz della DDA: 'Ndrangheta infiltrata in apparati istituzionali - Enrico_Casalino : RT @serebellardinel: Operazione contro 11 soggetti ritenuti responsabili di corruzione, estorsione, rapina e spaccio di sostanze stupefacen… - AntonioTalia : 1- La DDA di Milano e i carabinieri del Reparto Anticrimine stanno concludendo un’operazione contro la locale di… -