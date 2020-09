M5s in allarme: si teme il disimpegno sul referendum e il dopo Regionali (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - Diserzioni in aula e terrore di 'perdere i pezzi in vista delle Regionali': acque agitate nel Movimento 5 stelle poco prima degli Stati Generali, che decideranno i nuovi vertici del partito. L'ombra della scissione e la tempesta, che è dietro l'angolo, il lavorio sotto traccia si concentra sull'evitare che dopo le Regionali il Movimento venga travolto. La prima fonte di preoccupazione pentastellata è quello che è avvenuto in Aula ieri: in ventotto non hanno partecipato al voto sul dl Covid, dopo la polemica per la decisione del Governo di porre la fiducia e di affossare tutti gli emendamenti, compreso quello soppressivo sulla proroga dei vertici dei Servizi. Tra questi anche alcuni firmatari di quell'emendamento (non la Dieni). Diserzione "fisiologica" La diserzione è stata definita "fisiologica" ... Leggi su agi

