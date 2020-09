La ‘tempesta perfetta’ ingoia una nave: ci sono 42 dispersi (Di giovedì 3 settembre 2020) Dei 43 membri dell’equipaggio della nave, per adesso soltanto una persona è tornata indietro. In mare, al momento, ben 42 dispersi Fonte foto: (Pixabay)La Guardia Costiera è riuscita per ora a mettere in salvo soltanto un uomo. Uno dei membri dell’equipaggio della nave letteralmente inghiottita da un tifone, originario delle filippine è riuscito a sopravvivere dopo più di 24 ore in mare, mentre le ricerce continuano per il resto dell’equipaggio. sono altri 42 infatti al momento i dispersi e man mano che passano le ore, si teme per le loro vite. Il tifone, ha investito la nave cargo, al largo del Giappone. A bordo, anche ben 6.000 capi di bestiame. Giappone, il tifone Maysak mette a repentaglio tante vite Fonte foto: ... Leggi su chenews

