La Partita del Cuore 2020 streaming: dove vedere la diretta in tv e replica (Di giovedì 3 settembre 2020) LA Partita DEL Cuore 2020 streaming dove vedere. Stasera in tv mercoledì 3 settembre torna l’appuntamento annuale che unisce calcio e beneficenza con la 29° edizione de La Partita del Cuore. Scopri tutte le info, orari e come seguire la diretta tv e streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La Partita del Cuore 2020 dove vedere la diretta in tv e replica L’evento sportivo e di beneficenza La Partita del Cuore 2020 andrà in onda in mercoledì 3 settembre in Eurovisione e in contemporanea su ... Leggi su cubemagazine

Musica, parte Cetraro la seconda edizione del Fortissimo Classica Festival

CETRARO (COSENZA) – Parte stasera e durerà sino al 10 settembre la seconda edizione Fortissimo Classica Festival. A ospitare la kermesse sarà lo storico borgo calabrese di Cetraro (Cosenza) presso la ...

Incendi nell’Amazzonia brasiliana: la situazione continua a peggiorare

(Rinnovabili.it) – Nel mese di agosto, il numero di incendi nell’Amazzonia brasiliana è stato il secondo più alto dell’ultimo decennio, scatenando un’ondata di condanne da parte delle organizzazioni i ...

