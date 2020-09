La depressione post Covid colpisce i più giovani, e nessuno se ne occupa (Di giovedì 3 settembre 2020) Il protrarsi dell'emergenza coronavirus ed il lockdown hanno prodotto degli effetti devastanti sull'equilibrio mentale della popolazione soprattutto tra i più giovani. Un argomento sottovalutato dalla politica che rischia di condizionare le future generazioni. Secondo gli studi condotti dall'università di Torino si è osservato tra la popolazione un aumento di ansia, depressione e stress post traumatico collegati al Covid. Per il governo italiano il problema non sembra essere prioritario, visto che non ci sono particolari valutazioni in corso ne piani nazionali di sostegno psicologico per la popolazione messa a dura prova dalla Pandemia. Ma quali sono le conseguenze di tutto questo?"Uno dei problemi ancora difficile da risolvere - psichiatra Narciso Mostarda che da oltre 180 giorni sta gestendo da ... Leggi su panorama

