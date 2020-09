Jorginho Juventus, l’agente tuona: “Con Sarri sarebbe arrivato” (Di giovedì 3 settembre 2020) Jorginho Juventus – La Juventus cerca di rinforzare la mediana: dopo l’arrivo di Arthur i bianconeri hanno preso McKennie dallo Schalke, anche se in precedenza si seguivano altre piste come quella di Jorginho. Il procuratore del calciatore dei Blues ha svelato un particolare sull’affare sfumato e si è inoltre sbilanciato sulla fattibilità della trattativa. Jorginho Juventus, l’agente tuona: “Con Sarri sarebbe arrivato” L’agente di Jorginho non ha dubbi: il centrocampista sarebbe sicuramente approdato alla Juve in caso di riconferma di Sarri, in seguito un retroscena dell’affare. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb: Leggi ... Leggi su juvedipendenza

