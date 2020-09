Generale Dalla Chiesa: 38 anni fa a Palermo l’assassinio. Stamane la cerimonia con Mattarella (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ stato il Capo dello Stato ad aprire la commemorazione, affermando che ”Carlo Alberto Dalla Chiesa ha servito lo Stato, in situazioni e ruoli anche molto diversi l’uno dall’altro, sempre animato Dalla stessa determinazione e Dalla costante fiducia nella capacità delle Istituzioni di affermare la legalità. Consapevole della necessità di una visione strategica globale contro la mafia così come contro il terrorismo, cercava di individuare i punti deboli di ciascuna organizzazione criminale e gli strumenti più efficaci per colpirli. Nei suoi quattro mesi da Prefetto di Palermo, colse lucidamente le debolezze dell’attività di contrasto e i pericoli che si celavano nell’impegno isolato e non ancora ben coordinato di uomini e ... Leggi su italiasera

_Carabinieri_ : #3settembre 1982: a Palermo, sotto i colpi della mafia cadono il prefetto della città, Generale Carlo Alberto Dalla… - matteosalvinimi : '3 settembre 1982: in via Isidoro Carini a Palermo, sotto i colpi della mafia cadono il Prefetto della Città, Gener… - fanpage : 'Un uomo, però, che non si è mai dimenticato di essere marito e padre'. La nostra intervista a @ritadallachiesa che… - soloio0509 : RT @ElenaChiorino: Oggi ricordiamo il #Generale Carlo Alberto #DallaChiesa, brutalmente assassinato mentre cercava, con coraggio, di libera… - SuperErmy : RT @virginiaraggi: Oggi ricordiamo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato 38 anni fa in un attentato mafioso in cui persero la… -