Fatih Terim, l’irrefrenabile passione per il ‘Grande Fratello’ e quella rissa costatagli la panchina (Di venerdì 4 settembre 2020) Fatih Terim compie 67 anni. L’allenatore turco, nato il 4 settembre del 1953, è uno dei personaggi più controversi dell’ultimo trentennio. Terim è un profeta in patria, è visto come un “Dio”. Ha guidato la Nazionale turca alla prima storica qualificazione ai Campionati Europei nel 1996 e trascinata in semifinale nel 2008. In quest’ultimo caso venne proposta la costruzione di una statua in suo onore, ma l’Imperatore preferì far erigere una scuola per bambini in difficoltà. In realtà Terim ha sempre diviso i tifosi. C’è chi lo ama e chi lo contesta sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista umano e del personaggio. Un allenatore ambizioso, voglioso di vincere, un po’ il Mourinho turco. ... Leggi su calcioweb.eu

L’ex allenatore della Fiorentina e attuale tecnico del Galatasaray, Fatih Terim, sta cercando centrocampisti, dopo che Mario Lemina ha raggiunto un accordo con il Fulham. E diversi media turchi stanno ...

L’ex allenatore della Fiorentina e attuale tecnico del Galatasaray, Fatih Terim, sta cercando centrocampisti, dopo che Mario Lemina ha raggiunto un accordo con il Fulham. E diversi media turchi stanno ...Fatih Terim in persona si sarebbe mosso con la Fiorentina e con lo stesso calciatore per portare al Galatasaray il centrocampista gigliato Marco Benassi. Secondo quanto riporta il media turco Aspor, F ...