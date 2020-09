Dichiarazioni piloti Ferrari: Leclerc suona la carica (Di giovedì 3 settembre 2020) Parole di speranza quelle dei due piloti Ferrari, Charles Leclerc e Sebastian Vettel che hanno rilasciato Dichiarazioni importanti in vista del Gp che si correrà a Monza. Un anno fa, la Ferrari usciva vincitrice da un gran premio di sofferenza e tenacia trionfando sul circuito di casa dopo nove anni di astinenza. La situazione odierna, invece, ci presenta una Ferrari in piena crisi che dopo il deludente gran premio del Belgio, vuole riscattarsi consapevole che la vittoria attualmente resta una pura utopia. Dichiarazioni piloti: Leclerc ci spera “A Monza non possiamo promettere miracoli, ma l’obiettivo è senza dubbio di migliorarci”. Queste le parole del monegasco in vista del weekend ... Leggi su sport.periodicodaily

