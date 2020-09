Covid -19, Oxfam: in campo migranti Lesbo rischio catastrofe (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo il primo caso confermato ieri nel campo di "Moria" a Lesbo, con oltre 80 contagi già registrati in totale sull`isola, la pandemia da coronavirus rischia adesso di causare centinaia di vittime tra uomini, donne e bambini, già stremati da condizioni di vita disumane. È l`allarme lanciato oggi da Oxfam e Greek Council for Refugees (GCR), che chiedono un`azione immediata del Governo greco e dell`Unione europea per evitare che l`emergenza si trasformi in una vera e propria catastrofe sanitaria. Nell`hotspot sopravvivono attualmente 12mila persone in uno spazio concepito per appena 3mila, di cui il 40% sono bambini, costretti a dormire all`aperto o ammassati in tende con appena 5-6 ore al giorno di accesso all`acqua, e servizi igienici inadeguati soprattutto per far fronte alla diffusione del ... Leggi su ilfogliettone

