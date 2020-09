Coronavirus, il biologo Enrico Bucci: “Auguri ai positivi curati da chi dice che è clinicamente estinto” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Tanti auguri di pronta guarigione. A tutti i pazienti infettati da un virus dichiarato clinicamente estinto dal loro medico”. Il commento del biologo Enrico Bucci, docente negli Usa alla Temple University di Filadelfia, pubblicato sulla sua pagina Facebook in un post con allegata la notizia della positività dell’ex premier Silvio Berlusconi al Coronavirus Sars-CoV-2, scatena i social, riaccendendo il dibattito su asintomatici e malati e spaccando gli utenti, polarizzati su due scuole di pensiero opposte. “Fate attenzione, per favore”, è il monito di Bucci che aggiunge un post scriptum: “Come Briatore, nemmeno Berlusconi mi è particolarmente simpatico. Ma cancellerò ogni commento che gioisca per ... Leggi su meteoweb.eu

Martarc32 : Coronavirus, il biologo Enrico Bucci: 'Il trend delle terapie intensive non mente, tornati a due mesi fa' - Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'Siamo tornati a due mesi fa': #coronavirus, il biologo Enrico Bucci preoccupato dal trend delle terapie intensive ht… - lillydessi : Coronavirus, il biologo Enrico Bucci: 'Il trend delle terapie intensive non mente, tornati a due mesi fa' -… - infoitsalute : Coronavirus, biologo Bucci: 'terapie intensive come due mesi fa' - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: 'Siamo tornati a due mesi fa': #coronavirus, il biologo Enrico Bucci preoccupato dal trend delle terapie intensive ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus biologo Coronavirus, il biologo Enrico Bucci: "Il trend delle terapie intensive non mente, tornati a due mesi fa" Liberoquotidiano.it Inaugurato a La Loggia il nuovo Centro regionale per la Biologia molecolare

E’ stato inaugurato a La Loggia il nuovo Centro regionale per la Biologia molecolare, che svolgerà attività analitiche, di approfondimento e di ricerca applicata nel campo della virologia ambientale c ...

"Auguri a Berlusconi e ai malati di Covid curati da chi dice che il virus è estinto": polemica social del biologo Bucci con Zangrillo

"Tanti auguri di pronta guarigione. A tutti i pazienti infettati da un virus dichiarato clinicamente estinto dal loro medico". Il biologo Enrico Bucci, docente negli Usa alla Temple University di Fila ...

E’ stato inaugurato a La Loggia il nuovo Centro regionale per la Biologia molecolare, che svolgerà attività analitiche, di approfondimento e di ricerca applicata nel campo della virologia ambientale c ..."Tanti auguri di pronta guarigione. A tutti i pazienti infettati da un virus dichiarato clinicamente estinto dal loro medico". Il biologo Enrico Bucci, docente negli Usa alla Temple University di Fila ...