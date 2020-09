Cassazione: va risarcita anche la cliente esperta se la banca non l'ha informata (Di giovedì 3 settembre 2020) Annullamento negoziazione bancariaLa banca non è esonerata dagli obblighi informativiSe la banca non assolve agli obblighi informativi il nesso di causa è presuntoAnnullamento negoziazione bancariaTorna su La Cassazione con l'ordinanza n. 18153/2020 (sotto allegata) ha modo di chiarire che la banca non è mai esonerata dall'obbligo di informare in modo preciso e puntuale il cliente che desidera effettuare degli investimenti, anche se questo in passato ha già dimostrato una certa esperienza e preparazione. Alla luce di questo principio gli Ermellini ribadiscono inoltre che se la banca non assolve ai propri obblighi informativi sussiste una presunzione in merito all'esistenza del nesso di causa tra una scelta ... Leggi su studiocataldi

