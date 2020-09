Caprari Benevento: ok dalla Sampdoria. Le cifre dell’operazione (Di giovedì 3 settembre 2020) Caprari Benevento: accordo raggiunto sulle cifre del trasferimento con la Sampdoria. I dettagli dell’operazione Il Benevento ha raggiunto un accordo con la Sampdoria per il trasferimento di Gianluca Caprari, rinforzo per l’attacco dell’allenatore Filippo Inzaghi in vista della prossima stagione di Serie A. Come riportato da Sky Sport, Caprari vestirà giallorosso in prestito per 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

