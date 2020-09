Zingaretti: "Nel Lazio 25 drive-in per test rapidi" (Di mercoledì 2 settembre 2020) AGI - "Abbiamo aperto a Fiumicino il più grande drive-in per tamponi d'Italia e probabilmente d'Europa. Voglio ringraziare Aeroporti di Roma e la Croce Rossa che gestisce il presidio. Uno sforzo immenso che ha un solo motivo: rispondere positivamente alla voglia di tornare a vivere degli italiani e delle italiane". Cosi' il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che questa mattina ha visitato il nuovo drive-in per test rapidi Covid19 allestito presso il parcheggio di lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino. L'area gestita dalla Croce Rossa ha iniziato i primi test alle 15 di ieri per coloro che sono rientrati dai paesi a rischio contagio come Grecia, Croazia, Malta e Spagna; mentre su base volontaria vengono fatti a chi rientra dalla ... Leggi su agi

Linkiesta : Con l'avvicinarsi del referendum e delle regionali il segretario del PD inizia a temere per la tenuta di governo e… - Giorgiolaporta : 6 ministri compreso #Conte indagati ma è già archiviato tutto (cosa non vera); spariti 31 milioni di euro nel… - Giorgiolaporta : Dopo i 14 milioni di #mascherine mai arrivate, adesso per il #Lazio guidato da #Zingaretti è il turno di 17 milioni… - Agenzia_Italia : Zingaretti: 'Nel Lazio 25 drive-in per test rapidi' - F_LaParola : RT @NatangeloM: I segreti e anonimi cospiratori nel Pd - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #2settembre #pd #referendu… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Nel Zingaretti: "Nel Lazio 25 drive-in per test rapidi" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Zingaretti visita il drive-in dei tamponi all’aeroporto di Fiumicino, immagini

(Agenzia Vista) Roma, 02 settembre 2020 Zingaretti visita il drive-in dei tamponi all’aeroporto di Fiumicino, immagini Il Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha visitato il nuovo Drive- ...

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani: 60 pazienti positivi, 5 in terapia intensiva

L'esponente della giunta Zingaretti ha parlato di "un'esplosione virale senza paragoni" in Italia, con 764 casi individuati nel Lazio con link diretti con la Sardegna, e di questi "449 (59%) dei quali ...

(Agenzia Vista) Roma, 02 settembre 2020 Zingaretti visita il drive-in dei tamponi all’aeroporto di Fiumicino, immagini Il Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha visitato il nuovo Drive- ...L'esponente della giunta Zingaretti ha parlato di "un'esplosione virale senza paragoni" in Italia, con 764 casi individuati nel Lazio con link diretti con la Sardegna, e di questi "449 (59%) dei quali ...