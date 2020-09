Vigevano, interviene per sedare lite e viene rapinata: fermato il responsabile (Di mercoledì 2 settembre 2020) Vigevano, Pavia,, 2 settembre 2020 - Era l'una della notte tra lunedì e ieri quando, in corso Mazzini a Vigevano, una donna 36enne moldava è intervenuta per sedare una lite tra 3 persone . Due sono ... Leggi su ilgiorno

Vigevano (Pavia), 2 settembre 2020 - Era l'una della notte tra lunedì e ieri quando, in corso Mazzini a Vigevano, una donna 36enne moldava è intervenuta per sedare una lite tra 3 persone. Due sono fug ...

Milano-Mortara, ancora un anno per sbloccare l’iter del doppio binario

VIGEVANO. Non partirà prima del 2021 l’iter autorizzativo del raddoppio della linea ferroviaria Mortara-Milano. Lo ha riferito Maurizio Gentile, amministratore delegato di Rfi (Rete Ferroviaria Italia ...

