Trovato lo schema di accordo su Autostrade (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non tutti gli incastri sono ancora a posto e per questo le negoziazioni proseguiranno, ma lo schema c’è. Il cambio di pelle di Autostrade voluto dal Governo prende forma. Dopo più di un mese e mezzo dai festeggiamenti dei 5 stelle al grido di “i Benetton non gestiranno più Autostrade, ce l’abbiamo fatta”. Passare dai festeggiamenti alle carte dell’accordo si è dimostrata essere subito un’operazione alquanto complicata e infatti il memorandum tra Atlantia e Cassa depositi e prestiti - l’azionista di punta del passato e quello del futuro - ancora non c’è. Ma stamattina più di qualcosa è cambiato. Il numero uno di Atlantia, Carlo Bertazzo, è rimasto quattro ore nell’ufficio dell’amministratore delegato ... Leggi su huffingtonpost

Nessuno dentro al Governo ne aveva fatto un dramma il 27 luglio, il giorno che doveva sancire, nero su bianco, il primo passo dell’uscita dei Benetton da Autostrade. Quel giorno doveva essere firmato ...

Guidare gli altri oltre la realtà in cui si trovano, verso qualcosa che prima non c’era. Questo è il destino degli outsider, i protagonisti ‘fuori dagli schemi’ scelti dal curatore e promotore Andrea ...

