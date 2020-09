Torino, immigrato scatena l’inferno per una birra e aggredisce un negoziante: arrestato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Torino, 2 set – L’ennesimo teatrino di violenza e degrado che ha visto per protagonista un immigrato è andato in scena a Torino, dove un rumeno ha costretto il proprietario di un minimarket ad asserragliarsi nel proprio esercizio commerciale dopo averlo preso a pugni: oggetto della disputa? Una singola bottiglia di birra che lo straniero non voleva pagare a prezzo intero. La vicenda si è conclusa con l’arresto del facinoroso. I fatti si sono svolti nel piccolo supermercato che si affaccia su piazza Carducci, nel capoluogo piemontese. Dopo essere entrato nel negozio, un rumeno di 47 anni aveva prelevato una birra dal frigorifero, lasciando un euro sul banco e allontanandosi dall’esercizio. Il gesto aveva suscitato l’immediata reazione del proprietario del ... Leggi su ilprimatonazionale

