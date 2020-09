Škoda Enyaq iV, il futuro è adesso (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Škoda Enyaq iV è l'auto che porta il marchio ceco direttamente dentro il futuro. Non è la prima elettrica di Škoda in assoluto - primato che spetta alla piccola Citigo - ma è la prima a essere stata sviluppata sulla piattaforma MEB, cioè la base tecnica progettata in seno al Gruppo Volkswagen per tutte le vetture a zero emissioni di nuova generazione. Un pianale che prevede l'alloggiamento delle batterie nella parte più centrale e bassa del veicolo (in gerco è nota come architettura a skateboard) e la presenza di un motore al retrotreno più un eventuale secondo all'avantreno, configurando una trazione integrale. Anche la Škoda Enyaq iV prevede questa possibilità, con una gamma che si dipana da una potenza minima di 148 CV a una massima di 306 CV, con ... Leggi su gqitalia

