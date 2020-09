Shiloh, la bambina sirena stasera su Real Time (Di mercoledì 2 settembre 2020) Real Time ci ha abituati a programmi di tematiche curiose (da “Vite al limite” a “Obiettivo peso forma” e “Malattie Imbarazzanti. Questa sera su Real Time, andrà in onda un documentario intitolato La bambina sirena. È la storia di Shiloh Pepin, nata nel 1999, a Kennbunkport, nel Main, negli Stati Uniti. La sua rara condizione ha attirato l’attenzioni di tutto il mondo. La bambina è nata con la sindrome della sirena. E’ un difetto raro che comporta la malformazione delle gambe. In pratica Shiloh è nata con l’aspetto di una sirena dalla vita in giù. Non aveva ne intestino tenue, ne genitali e solo un rene funzionante. Per i ... Leggi su ascoltitv

Ultime Notizie dalla rete : Shiloh bambina Angelina Jolie, la voce degli elefanti. "Ma da bambina studiavo con un'iguana" Rep Angelina Jolie parla dei figli durante il lockdown: «Si sono sempre aiutati a vicenda. Siamo fortunati»

Angelina Jolie: “Vi racconto dei miei figli”

Il lockdown è stato un periodo di isolamento e difficoltà per tutti, ma per le famiglie numerose, forse, non c’è stato molto modo di annoiarsi. Lo afferma Angelina Jolie, 45 anni, la quale ha racconta ...Angelina Jolie, 45 anni, ha condiviso con il notiziario televisivo americano “Extra” un aggiornamento su come i suoi figli abbiano affrontano la quarantena. “Tutti si aiutavano a vicenda”, ha detto l’ ...