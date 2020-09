Rakitic saluta il Barcellona: “Un orgoglio aver vestito questa maglia” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un altro colosso del centrocampo del Barcellona, dopo Arthur Melo, ceduto alla Juventus, saluta il Barcellona. Ivan Rakitic si prepara a lasciare il club blaugrana per tornare al Siviglia. “Sono orgoglioso di questi anni, grato e felice. Ho vissuto tanti momenti speciali. Non è facile lasciare questi compagni, questa città e questa squadra. Non so se e’ la fine di un’era, ma era giunto il momento di partire”, ha spiegato il centrocampista croato durante la conferenza stampa. Presente anche il presidente del Barcellona, Bartomeu per salutare il classe 1988: “Vorrei salutare un giocatore e un amico. E’ il quarto straniero con piu’ partite. Ha fatto ... Leggi su sportface

