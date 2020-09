Napoli Primavera, ufficiale: Emmanuel Cascione è il nuovo allenatore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa notizia era nell’aria da giorni ma ora è ufficiale: Emmanuel Cascione è il nuovo allenatore del Napoli Primavera. L’ex calciatore del Cesena vivrà in azzurro la sua seconda esperienza da allenatore dopo l’annata passata sulla panchina del Cattolica (Serie D). Al tecnico calabrese è affidato il compito di riportare la squadra nel Campionato Primavera 1 dopo la retrocessione della scorsa stagione. In bocca al lupo al tecnico della Primavera Emmanuel Cascione e ai suoi ragazzi per la nuova stagione sportiva! 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/OLz5H3Bgxj — Official SSC ... Leggi su anteprima24

