Music Awards 2020 al via su Rai 1: ecco i cantanti della prima serata. Tra gli ospiti Amadeus (Di mercoledì 2 settembre 2020) Seat Music Awards 2020 La Musica torna protagonista su Rai 1 con la quattordicesima edizione dei Music Awards, rinominati quest’anno Seat Music Awards. Alla conduzione l’ormai consolidata coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Si tratta di un’edizione inedita, non solo per il periodo di messa in onda (lo show è stato posticipato di tre mesi); per la prima volta non saranno gli artisti ad essere premiati, ma saranno loro stessi a dedicare simbolicamente la propria presenza e le esibizioni ai lavoratori dello spettacolo. E’ così che i Premi della Musica diventano i Premi dalla Musica, un riconoscimento a tutti i ... Leggi su davidemaggio

