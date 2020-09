Murakami, successo planetario con «editing» (Di giovedì 3 settembre 2020) Ecco un libro che ci piacerebbe avere tra le mani: l’ha scritto David Karashima, romanziere e traduttore anglo-giapponese, il titolo in inglese è Who We’re Reading When We’re Reading Murakami, «Chi leggiamo quando leggiamo Murakami», e uscirà il primo settembre per Soft Skull Press, sigla indipendente di New York. Purtroppo per ora dobbiamo accontentarci della scheda editoriale, sperando che l’opera mantenga le promesse: «Trent’anni fa, quando le prime opere di Haruki Murakami furono tradotte, facevano parte di una collana di … Continua L'articolo Murakami, successo planetario con «editing» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Mieko Kawakami: «Gli uomini non sono i signori delle nostre vite»

Segnatevi questo nome: Mieko Kawakami. Arriva in Italia il suo romanzo che racconta le piccole grandi odissee di tre donne nel Giappone maschilista di oggi. Sottolineare solo gli aspetti femministi di ...

