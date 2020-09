Me Contro Te: Luì e Sofì sul set del secondo film (Di mercoledì 2 settembre 2020) Primo ciak per I Me Contro Te: Luì e Sofì sul set del secondo film dal titolo “Il mistero della scuola incantata”. Ecco il teaser trailer Dopo aver sbancato i botteghini con La vendetta del Signor S, i Me Contro Te sono tornati sul set del loro secondo film: Il mistero della scuola incantata. Diretto da Gianluca Leuzzi con protagonisti Luì e… L'articolo Me Contro Te: Luì e Sofì sul set del secondo film Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

robertosaviano : Le teste di cuoio di #Lukashenko stanno portando un ragazzo sul blindato ma una ragazza si aggancia a lui. Capisce… - pdnetwork : Il coraggio di essere Libero. #LiberoGrassi aveva scelto di vivere da uomo libero. Ha pagato un prezzo altissimo.… - agifix : RT @ZanAlessandro: #Salvini è ossessionato da ddl contro #omotransfobia, attaccato ogni giorno, tra migranti e Fornero, come uno dei mali d… - 37buttercup : RT @ZanAlessandro: #Salvini è ossessionato da ddl contro #omotransfobia, attaccato ogni giorno, tra migranti e Fornero, come uno dei mali d… - BottaroRosella : RT @robertosaviano: Le teste di cuoio di #Lukashenko stanno portando un ragazzo sul blindato ma una ragazza si aggancia a lui. Capisce che… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro Luì Apple il nemico: Facebook, Spotify, Epic Games contro di lui, ecco perché Corriere della Sera