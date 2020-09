L’angelo del Crimine: Recensione, Trama, Cast (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel 2018 è uscito nei Cinema il Film L’Angelo del Crimine, diretto dal Regista Luis Ortega. Record d’incassi in Argentina, L’angelo del Crimine si ispira alla figura criminale realmente esistita di Robledo Puch. Ladro e assassino che all’inizio degli anni ’60 si macchiò di svariati crimini e delitti. E venne soprannominato, per via del suo aspetto candido e ingenuo, l’angelo della morte. Leggi anche: L’Equilibrio: Recensione, Trama, Cast L’angelo del Crimine: Film Il film è tratto dalla storia vera di Robledo Puch, criminale e serial killer degli anni 70. È stato condannato all’ergastolo per undici omicidi, diciassette rapine, violenze sessuali e altri reati di “minore ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

pdnetwork : A suo padre socialista i fascisti tagliarono le orecchie. Angelo Ratti crebbe antifascista. Non lo cambiò la scuo… - 4giul : L'angelo d'orato posto sopra la sommità della cuspide piramidale del campanile di San Marco di #Venezia ha la fun… - LeredeLeo : @L_Angelo_Nero_ Non stiamo più parlando del pomello giusto ? ?? - 29luglio1971 : RT @EssenzaL: E fai entrare solo chi sa toccarti senza farti del male L’anima dei sensibili è un tesoro per pochi Angelo de Pascalis https… - L_Angelo_Nero_ : Porto avanti le cose del mondo per starci pari... (forse sempre un passo indietro...) Ma me ne starei volentieri a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’angelo del Dj morta: legale famiglia Parisi incontra Procuratore Patti Affaritaliani.it