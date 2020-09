“Infrastrutture, agricoltura, cultura ed ospedale al centro del programma”: Franza incontra i cittadini (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAriano Irpino (Av) – Fitta giornata di lavoro, quella di ieri, per Enrico Franza, che ha incontrato la cittadinanza del popoloso rione Martiri e di contrada Camporeale. Nei due appuntamenti il candidato sindaco ha toccato i primi punti del suo programma, ripartendo dalle motivazioni, di ordine morale, che lo avevano portato alle dimissioni. “Aver fatto un passo indietro, come dettato dalla morale individuale, ha significato un passo in avanti per la città” ha spiegato, sottolineando la necessità di ripartire da una politica per il cittadino e non per l’esercizio smodato del potere. Ampio risalto al discorso legato alle infrastrutture, in particolare al rilancio del progetto della strada Manna-Camporeale, bloccato ormai da diciotto anni, ma anche necessità di restare vigili e ... Leggi su anteprima24

