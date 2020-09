I batteri annidati nel rubinetto hanno ucciso Nina e tre bimbi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Luca Fazzo Il citrobacter era nascosto lì da anni e l'impianto non era mai stato sanificato. Il nosocomio riaperto ieri Adesso la mamma di Nina lancia un sospetto terribile: «Voglio sapere perché volevano operarla tutti i costi. Voglio sapere cosa volevano nascondere». Finora credeva che fosse solo accanimento terapeutico, quello dei medici che insistevano per intervenire sul cervello di sua figlia, ridotta in stato vegetale dal citrobacter. Ma ieri arriva la svolta nelle indagini: Nina si era ammalata in ospedale, a Verona, per colpa del batterio annidato in un rubinetto mai sanificato. Come lei sono morti altri tre bambini, altri nove hanno avuto il cervello devastato, altri novantasei si sono ammalati e hanno tuttora il batterio ... Leggi su ilgiornale

infoitsalute : I batteri annidati nel rubinetto hanno ucciso Nina e tre bimbi - just_daa : @Semreh10 Che non ha minimamente idea di quanti batteri vi siano annidati..??????? -