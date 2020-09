Fratello Giampaolo: «Ora è davvero felice. Milan? Non è stata un’esperienza negativa» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Federico Giampaolo, Fratello di Marco tecnico del Toro, ha parlato sulle pagine di Tuttosport. Queste le sue parole Federico Giampaolo, Fratello di Marco tecnico del Torino, ha parlato sulle pagine di Tuttosport. Queste le sue parole. TORINO – «Ora è molto contento. Gli è mancato tantissimo il campo, per lui non poter esercitare questa professione è stato un vero e proprio incubo. L’ho sentito qualche giorno fa: adesso è veramente felice. E’ rimasto colpito dalla volontà della squadra di assimilare i suoi concetti di gioco. E ha la percezione di essere finito in una società importante, con calciatori estremamente disponibili. E’ ottimista, non sempre ha questo tipo di sensazioni, ma adesso sì: gli auguro di godersi il ... Leggi su calcionews24

